منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصا

منحت السلطات السعودية الجنسية لـ 16 شخصاً هما أسرتين وامرأة بموجب "أمرين ساميين وقرار وزاري"

وافادت ادارة الأحوال المدنية، في إعلان لها بالصحيفة الرسمية أن أمرا ساميا منح الجنسية لشخص، وزوجته، و3 من أبنائه، إضافة إلى قرار سام آخر منح بموجبه الجنسية السعودية لشخص، وزوجته، و8 من أبنائه. كما صدر قرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لامرأة بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية.

ووفق القانون السعودي وخاصة المادة الـ14 أنه يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها، وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن 5 سنوات.