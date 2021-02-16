منخفض "عملاق" يؤثر على بلدان عربية.. وخبراء: "ثلوج كثيفة"

يؤثر على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء منخفض قطبي وصفه خبراء في الطقس بالعملاق، حيث تشير تنبؤات الأرصاد الجوية أن المنخفض سيكون مصحوبا بكميات كبيرة من الأمطار والثلوج.

وتوقع عبد العزيز الحصيني الخبير السعودي في الطقس والمناخ أن

تتعرض تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بداية من يوم الأربعاء إلى منخفض جوي وصفه بالعملاق، وأن يصل تأثيره المملكة .

وأشار الحصيني إلى توقع بسقوط ثلوج في هذه البلدان من متوسطة إلى كثيفة، وخاصة على المرتفعات، علاوة على عواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة

سبحان الله

1-متوقع -ان شاء الله -من الإربعاء 1442/7/5هـ17 فبراير ان تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ب #منخفض_عملاق ثلجي متوقع ثلوج من متوسطة ل كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وامطار من متوسطة الى غزيرة ورياح وسيول وتدني في درجة الحرارة ويستمر عدة أيام ...يتبع pic.twitter.com/ZAdKhqdiuG — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) February 13, 2021

وتوقع الخبير أيضا أن تتدنى درجات الحرارة في هذه الدول لعدة أيام وأن تصحبها رياح وسيول.

كما أشار إلى إمكانية أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى السعودية وبعض دول الخليج، متوقعا أن تظهر آثاره في درجة حرارة مئوية بين 4 إلى 6، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك

يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

ذروتين للثلوج

من جانبه قال مدير العمليات الجوية في طقس العرب، أسامة الطريفي، إن

هناك ذروتين للثلوج خلال المنخفض القطبي القادم للأردن، حيث ستكون الأولى اعتبارا من ساعات ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء وتمتاز بأمطار غزيرة وزخات برد وفرصة لتساقط زخات ثلوج مع رياح قوية على فترة.

أما الذروة الثانية والأساسية تبدأ مع ساعات مساء الأربعاء وهي الأساسية من ناحية الثلوج تتضمن تساقط أمطار أكثر وثلوج أوسع.

واضاف الطريفي،: "مع ساعات مساء الأربعاء هناك جبهة هوائية واضحة تعبر أجواء الأردن وانتظام للثلوج للمناطق التي تزيد عن 900 متر فوق سطح البحر وأثناء الذروة تمتد لما دون ذلك".

وقالت دائرة الأرصاد الجوية في الاردن، الاثنين، إنها تتابع تحرك كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة مصدرها غرب روسيا تتحرك إلى وسط أوروبا ومن ثم تتحرك شرقا لتصل مساء الثلاثاء إلى حوض البحر الأبيض المتوسط.

مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، قال إنه من المتوقع يوم الثلاثاء أن تتأثر المملكة بمقدمة منخفض جوي ذي قيم ضغط متدنية في مركزه، ما يؤدي إلى نشاط واضح على الرياح الجنوبية الغربية والتي تؤدي إلى إثارة الغبار في مختلف مناطق الأردن، وتكون عاصفة في مناطق البادية والطرق الخارجية، مع توقع تدني مدى الرؤية قبل الهطولات.

وأضاف أنه ومع ساعات ليل الثلاثاء يتحرك المنخفض الجوي شرقا ليتمركز فوق جزيرة قبرص، ويبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا وتشتد سرعة الرياح أكثر مع هبات قوية تتجاوز الـ(60كم/الساعة) في بعض المناطق، وتسقط الأمطار في الأنحاء الغربية من الأردن، تكون على شكل زخات ثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الجنوبية والتي قد تتراكم بشكل محدود.

ومع تعمق الكتلة الهوائية فجر الأربعاء تنخفض الحرارة بشكل ملموس وحاد حيث تسود أجواء شديدة البرودة، وتهطل زخات متقطعة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع استمرار الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة وهبات قوية تتجاوز 80كم/ساعة في بعض المناطق، مما يؤدي الى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.

وأضاف آل خطاب أن الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة.

وأضاف: "تسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م فوق سطح البحر وقد تمتد لفترة محدودة لتشمل المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 800 م فوق سطح البحر، والتي يتوقع أن تكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الارتفاعات.

وبعد ظهر الخميس، تبدأ الحالة الجوية بالتراجع مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في معظم المناطق حتى مساء الجمعة، وتكون الأجواء باردة جدا في المرتفعات الجبلية والبادية خاصة خلال ساعات الليل.