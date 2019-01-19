مندلبليت قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية خاصة، نقلا عن مسؤول قانوني، "رفيع المستوى"، إن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، قرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية رشوة.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لقناة (12) الخاصة، إن جلسات الاستماع في القضية (4000) انتهت في مكتب المستشار القضائي مندلبليت، حيث قرر الأخير تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بهذه القضية.

ونوّه المسؤول القانوني إلى أنّ اللائحة ربما تقدم منتصف الشهر المقبل.

وقال المسؤول، إن 12 شخصا على دراية بتقدم المناقشات، يقولون إنه تم اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأن مندلبليت تبنى توصية محامي منطقة مدينة تل أبيب للضرائب والاقتصاد، المحامي ليات بن آري بهذا الشأن.

وحسب المسؤول القانوني، من المتوقع أن يُستدعي نتنياهو إلى جلسة في منتصف الشهر المقبل، ليبلغه أنه يفكر في اتهامه بقضية رشوة.

وتتعلق الشبهات حول (الملف 4000) بتقديم نتنياهو إعفاءات ضريبية بـ (276 مليون دولار أمريكي تقريبا) لصالح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري العبري المملوك لصاحب شركة بيزك شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.

وينتظر في إسرائيل أن يصدر مندلبليت قراره بمحاكمة نتنياهو في 3 قضايا، بتهم تلقي وتقديم الرشوة وخيانة الأمانة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن المستشار القضائي قد يتخذ قراره في شباط/ فبراير المقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت العام الماضي بتقديم لوائح اتهام بشبه "الارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة".

الأناضول