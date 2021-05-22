منشقون موالون لانقرة يحكمون على عميد سوري بالسجن

أصدرت "فرقة السلطان سليمان شاه" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة، حكماً غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على العميد المنشق عن قوات النظام أحمد رحال، المقيم في تركيا.



وجاء تسجيل مصور نشرته الفرقة، التي يقودها محمد الجاسم المعروف بـ "أبو عمشة"، أن الحكم الصادر بحق رحال يعود إلى ظهوره على "القنوات المعادية للثورة السورية والإساءة والتحقير لمؤسسة الجيش الوطني بشكل عام، وفرقة السلطان سليمان بشكل خاص ومستمر".

وفي تعليقه على القرار الصادر بحقه، قال رحال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "أقسم لو عرف بشار الأسد حقيقتكم لأرسل لكم رواتب من جيبه الخاص على الخدمات التي تقدمونها له"، وفق قوله.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت العميد رحال لاكثر من 70 يوما في اعقاب انتقاده لسياسة اردوغان في سورية