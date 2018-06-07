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منشورات اسرائيلية تحذّر الفلسطينيين من المشاركة بمسيرات العودة

منشورات اسرائيلية تحذّر الفلسطينيين من المشاركة بمسيرات العودة
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