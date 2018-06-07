منشورات اسرائيلية تحذّر الفلسطينيين من المشاركة بمسيرات العودة

آلاف الفلسطينيين، يتجمهرون في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي

ألقت طائرات عسكرية إسرائيلية، الخميس، منشورات ورقية على مناطق متفرقة في قطاع غزة حذرت فيها الفلسطينيين من المشاركة في مسيرة “العودة وكسر الحصار”، الجمعة.

وجاء في المنشور، الذي حمل توقيع “قيادة الجيش الإسرائيلي”:” من باب سد الذريعة، لا للاشتراك في المظاهرات والفوضى مما يعرض حياتكم للخطر”.

وأضافت:” لمصلحتكم لا تشاركوا في المظاهرات العنيفة على الجدار ولا تتجاوزوه ولا تدعوا حماس تجعلكم مطية مصالحها الفئوية الضيقة”.

ويستعد الفلسطينيون، للخروج يوم الجمعة في مسيرة “مليونية القدس″، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، إحياء لذكرى النكسة (حرب 1967).

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 123 فلسطينياً وإصابة أكثر من 13 ألف و600 آخرين.