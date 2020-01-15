منشورات على مواقع التواصل في إيران تدعو للاحتجاج لليوم الخامس

حثت منشورات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين على الخروج للشوارع لليوم الخامس للاحتجاج اليوم الأربعاء بعدما فجر اعتراف السلطات بأنها أسقطت طائرة ركاب بالخطأ عقب أيام من الإنكار، حالة من الغضب العام.

وجاء في منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “سنتوجه إلى الشوارع”، داعيا الناس للانضمام في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد “الحكومة التي تمارس السرقة والفساد”. ودعا منشور آخر إلى مظاهرات في مدينة همدان.

واندلعت الاحتجاجات التي قادها طلاب يوم السبت عندما قال الجيش إنه أسقط طائرة أوكرانية بالخطأ في وقت كانت البلاد فيه في حالة تأهب قصوى لرد أمريكي بعد هجمات انتقامية. (رويترز)