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منشورات للجيش السوري فوق درعا تحذر من عملية عسكرية وشيكة

منشورات للجيش السوري فوق درعا تحذر من عملية عسكرية وشيكة
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