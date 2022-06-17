منطاد تجسس إسرائيلي يسقط بيد حماس في غزة

سيطرت حركة حماس على منطاد إسرائيلي للتجسس بعد سقوطه شمالي قطاع غزة الجمعة، مؤكدة أنها تمكنت من الاستيلاء على جميع الأجهزة التي يحملها المنطاد.

وحاول جيش الاحتلال إبعاد الفلسطينيين عن الموقع الذي سقط فيه البالون من خلال إطلاق نار باتجاه المكان، لكن البالون وصل إلى أيدي الذراع العسكري لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "انقطع اليوم منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة"، مؤكد أنه "لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات، وسيتم التحقيق في ملابسات الحادث. حالة طبيعية في الجبهة الداخلية".

ويرجح أن سبب سقوط البالون هو خلل تقني، نجم عن رياح قوية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وتنقل الكاميرات في البالون بثا مباشرا للمنطقة التي يحلق فوقها. وحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإنه لم يحاول الفلسطينيون إسقاط البالون.

سقوط منطاد مراقبة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة pic.twitter.com/Iyil0OkLuq — موقع عرب 48 (@arab48website) June 17, 2022

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن البالون يحمل كاميرات ووسائل بصرية، ويطلق الاحتلال بالونات كهذه بشكل دائم فوق مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية، لمراقبة المناطق التي تحلق فوقها. وادعى "واينت" أن إطلاق قوات الاحتلال النار جاء بهدف تدمير الوسائل البصرية في البالون.

انقطع اليوم منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة. لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات.



سيتم التحقيق في ملابسات الحادث.



حالة طبيعية في الجبهة الداخلية. https://t.co/FZdZMWylOw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2022

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاستطلاع والمدفعيات الإسرائيلية، قصفت أرضا زراعية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، بإطلاق صاروخين على الأقل تجاه أراضي سقط فيها بالون مراقبة عسكري.

كما أطلقت الدبابات المتمركزة على حاجز بيت حانون قذائف تجاه المنطقة المذكورة. كذلك توغلت أكثر من عشر آليات عسكرية ودبابات إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون، واستهدفت عدة مناطق على طول الحدود الشمالية للقطاع.