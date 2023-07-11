منطقة المغرب العربي تحت رحمة موجة حر خانقة

وصلت الحرارة الى اعتاب الـ50 درجة في اجزاء من المنطقة المغاربية التي تخيم عليها موجة ملتهبة سارعت معها السلطات الى اصدار تنبيهات صحية للمرضى وكبار السن.

ففي الجزائر، قالت مصالح الارصاد ان موجة الحر التي بدات الاثنين وستستمر اياما عدة، طالت خصوصا ولايات المغير وبسكرة واولاد جلال تفرت وورفلة.

ووصلت الحرارة الى 49 درجة في بعض مناطق تلك الولايات، ويتوقع ان تبلغ في حدها الاعلى الثلاثاء بين 43 و45 درجة، في حين سيتراوح الحد الادنى بين 28 و32 في ولايات منها سعيدة وتلمسان وتيارت ومستغانم والجلفة والمدية والبويرة وتيزيو وزو والمسيلة وميلة وباتنة وقسنطينة.

وسيكون الحال مشابها في ولايات وأم البواقي وسوق أهراس وسطيف وبوعريريج بحسب نشرة خاصة اصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري.

والى تونس غربا، فقد سجلت الحرارة مستوى قياسيا في مدينة القيروان وسط البلاد، حيث بلغت 48.4 درجة.

وفي تونس سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا السبت، حيث بمدينة القيروان وسط البلاد، حسب ما

ونقلت وسائل إعلام عن المعهد الوطني للرصد الجوي قوله ان الحرارة تجاوزت المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات يوم السبت.

وبدورها، سجلت القيروان 48.4 درجة، لتصبح سابع أسخن منطقة في العالم ليلة السبت.

ولا يتوقع ان تنخفض الحرارة في تونس عن الاربعين درجة خلال باقي هذا الأسبوع.

وفي المغرب، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة تتراوح الحرارة خلالها 48 درجة. وستستمر الموجة حتى الجمعة في عدد من أقاليم البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لمديرية الارصاد، فان من المتوقع تسجيل حرارة بين 44 و48 درجة في مولاي يعقوب وصفرو وفاس ومكناس وتازة

وعمالات وزان وكرسيف وتاوريرت وتاونات والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووجدة أنجاد وبني ملال والفقيه بن صالح

وايضا سيشمل الامر اقاليم خريبكة وقلعة السراغنة والرحامنة وزاكورة وطاطا وتارودانت وسطات ومراكش وآسا الزاك.

الى ذلك، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الموريتانية السكان من ان البلاد ستشهد هذا الاسبوع ارتفاعا شديدا في الحرارة.

وقالت ان أن موجة حر شديدة ستهيمن على ولاية تيرس زمور حتى السبت المقبل، وستبلغ في مدينتي بير أم اكرين والزويرات ما بين 47 و49 درجة مئوية.