المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا

العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 