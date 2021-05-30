منظمات تطالب بريطانيا بإغلاق مصنع إسرائيلي للمسيّرات

طالبت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية في بريطانيا، إغلاق مصنع إسرائيلي لإنتاج طائرات بدون طيار في المملكة المتحدة، على وقع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأمام مكتب لشركة “إلبت سيستمز” للصناعات الدفاعية الإسرائيلية بمنطقة هولبورن بالعاصمة لندن، تجمع عشرات من أعضاء “الشبكة اليهودية الدولية المعادية للصهيونية” و”حركة فلسطين”، لمطالبة السلطات بإغلاق المصنع.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل “أغلقوا إلبت” و”إسرائيل مجرمة حرب”، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين.

كما استنكر المحتجون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وفي 19 مايو/ أيار الجاري اضطر مصنع الشركة الإسرائيلية في مدينة ليستر البريطانية لتوقيف إنتاجه جراء احتجاجات أطلقها أعضاء “حركة فلسطين” خارج المصنع تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفجر 21 من الشهر نفسه، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان على كافة الأراضي الفلسطينية عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، فضلاً عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجاً ومنزلاً، وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية، وفق بيانات رسمية. (الأناضول)