منظمات حقوقية تنتقد بطولة العالم لفورمولا 1 بسبب البحرين

السلطات البحرينية طمأنت إدارة البطولة بأن "أي فرد لديه مطلق الحرية في انتقاد السباق"

اتهمت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بتجاهل الانتهاكات التي تثور مزاعم بأن لها صلة بسباق جائزة البحرين الكبرى، مطالبة مسؤولي البطولة بالوفاء بالتزاماتهم، واتخاذ موقف أقوى.

وكانت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، وإندكس أون سينسورشيب، ضمن 17 منظمة وقعت على رسالة موجة إلى فورمولا 1، أثارت فيها مخاوفها بشأن سجن الناشطة والمدونة نجاح يوسف.

وجاء في الرسالة، التي بعثت بها تلك المنظمات الشهر الماضي، أن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين استندت في حكمها بسجن الناشطة لمدة ثلاثة أعوام إلى انتقادها لجولة البطولة التي نُظمت في المملكة عام 2017.

وقالت ساشا وودوارد-هيل، المستشار العام لفورمولا 1، في رسالة لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي البطولة أثاروا هذه المخاوف مع السلطات البحرينية، التي أكدت أن الاتهامات والإدانة "لا صلة لها على الإطلاق بسباق جائزة البحرين الكبرى".

وأضافت أن السلطات طمأنت إدارة البطولة بأن "أي فرد لديه مطلق الحرية في انتقاد السباق".