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منظمات فلسطينية اميركية تدين وتحذر من وقوع "مجزرة نيوزيلاندا" في الولايات المتحدة

منظمات فلسطينية اميركية تدين وتحذر من وقوع "مجزرة نيوزيلاندا" في الولايات المتحدة
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