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منظمات مصرية تطالب بوقف محاكمة نشطاء النوبة وإقرار حقوقهم فورا

منظمات مصرية تطالب بوقف محاكمة نشطاء النوبة وإقرار حقوقهم فورا
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