منظمة أمريكية تبدأ بنشر وثائق رسمية عن مقتل خاشقجي

بدأت منظمة أمريكية تعرف نفسها باسم "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" بنشر وثائق رسمية أمريكية متعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في موقعها الإلكتروني، إنها بدأت بنشر الوثائق الرسمية الأمريكية لمقتل خاشقجي، بعد أن حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة.

وكانت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية كشفت في وقت سابق أن قاضيا أمريكيا أمر إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسليم جميع الوثائق المتعلقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأوضحت الوكالة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن لدى وزارتي الدفاع والخارجية أكثر من 300 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالقضية، وأن القاضي بول أنغلماير أمر الوزارتين بتسليم خمسة آلاف صفحة شهريا، مؤكدا أهمية القضية وضرورة الاستعجال في النظر فيها.

