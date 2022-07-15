منظمة: الأطفال اليمنيون ما زالوا يموتون من الجوع

كشف المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل في اليمن لم تحسن الظروف الإنسانية في البلاد.

وقال حسام الشرقاوي إن "الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والمواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الأسعار لا يطاق. كان الوضع في اليمن كارثيا بالفعل قبل أوكرانيا، والآن أصبح أسوأ مائة مرة. الأطفال يموتون في اليمن. إنهم لا يعانون فقط، إنهم يموتون من الجوع".

وأفاد بأن "الظروف الأسوأ من الكارثية في اليمن تتطلب من منظمته زيادة الجهود في عملنا الإنساني"، مضيفا: "للأسف لم يتحسن الوضع في اليمن منذ الهدنة".

وأوضح أن المياه الملوثة مشكلة رئيسية في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أنه تم تمديد الهدنة التي استمرت شهرين بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل لشهرين إضافيين في 2 يونيو.