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منظمة التحرير الفلسطينية: واشنطن تتبنى مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل

منظمة التحرير الفلسطينية: واشنطن تتبنى مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل
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