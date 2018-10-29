منظمة التحرير تُعلق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين

منظمة التحرير تُعلق الاعتراف بإسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثاني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكرر المجلس المركزي في بيان أصدره في ختام اجتماعاته في مدينة رام الله قرارات سابقة تتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل وأخرى متعلقة بالمصالحة ولكن ترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومعه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير متابعة تنفيذ هذه القرارات دون تحديد سقف زمني لها.

وجاء في البيان "نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات فإن المجلس المركزي الفلسطيني... يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما قرر المجلس "ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة".

إلا أن المجلس المركزي لم يعلن موعد دخول هذه القرارات حيز التنفيذ وإنما "يخول السيد الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".

وفيما يتعلق بغزة، قال المجلس في بيانه "معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية".

وبخصوص العلاقة مع الإدارة الأمريكية ثمن البيان "موقف.. الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها...والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".

وقاطع اجتماعات المجلس عدد من الفصائل، منها الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحركتا حماس والجهاد الإسلامي.