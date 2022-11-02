منظمة الصحة توقف مسؤولا كبيرا بعد الاعتداء جنسيا على طبيبة بريطانية

اعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، انها قررت وقف أحد كبار مدرائها عن العمل واحاللته الى التحقيق بعدما اتهمته طبيبة بريطانية بالاعتداء عليها جنسيا خلال حضورها مؤتمر القمة العالمي للصحة في برلين الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن اثنين من مسؤولي المنظمة تاكيدهما وقف "المدير الكبير" الذي لم يكشفا هويته وفتح تحقيق معه، على خلفية الاتهام الذي جاء عبر تغريدة نشرتها الطبيبة البريطانية روزماري جيمس (26 عاما).

وكانت جيمس، التي تعمل طبيبة في الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا نشرت تغريدة الشهر الماضي سردت فيها تفاصيل الواقعة التي قالت انها حصلت خلال القمة التي عقدت في الفترة ما بين 16 و18 تشرين الثاني/اكتوبر الفائت، واكدت في التغريدة انها تعتزم تقديم شكوى رسمية.

وقالت جيمس في تغريدتها التي كتبتها بعد يوم حافل من الفعاليات عل هامش المؤتمر “تعرضت الليلة لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية”.

واكدت ان "هذه لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا (للكثيرات منا) ضمن فضاء منظمة الصحة العالمية. اعتزم الابلاغ عن ذلك".

ولاحقا، روت الطبيبة لصحيفة تليغراف البريطانية تفاصيل اضافية حول ما حصل معها قائلة انها كانت تتبادل الحديث مع المسؤول الكيير في المنظمة خلال عشاء على هامش اعمال المؤتمر عندما فوجئت به يلصق كف يده بمـ... ثم يمسك ثـ..، ودون ان تبدر منها اي رد فعل بسبب انها كانت "خائفة للغاية".

وتابعت انها حين رجعت الى غرفتها في الفندق، احست بالغضب يتملكها، وهو الشعور الذي اكدت انه دفعها الى كتابة تلك التغريدة.

ومن جانبه، عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أسفه وشعوره "بالرعب" لسماعه بهذا الامر، وذلك خلال تغريدة علق بها على ما اوردته الطبيبة البريطانية من اتهام.

واضاف غيبريسوس مخاطبا جيمس "اريدك ان تعرفي ان منظمة الصحة العالمية ليس لديها اي تسامح ازاء الاعتداءات الجنسية. وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدتك".