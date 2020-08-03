منظمة الصحة: قد لا يكون هناك "حل سحري" لكورونا أبدا

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن ”ثمة مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر. لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية“.

حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من احتمال ألا يكون هناك ”حل سحري“ للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأظهرت حسابات لوكالة رويترز أن ما يربو على 18.14 مليون شخص أصيبوا بالمرض وتوفي 688080 شخصا به، مع عودة الفيروس للظهور في دول ظنت أنها تجاوزت أسوأ ما في الجائحة.

وحث تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة ومايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة كل الدول على التطبيق الصارم للتدابير الصحية مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وإجراء الفحوص.

وقال تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف ”الرسالة الموجهة للناس والحكومات واضحة: التزموا (بالتدابير) كلها“. وأضاف أن الكمامات يجب أن تصبح رمزا للتضامن حول العالم.

وتابع ”هناك عدد من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن ونأمل أن يكون لدينا عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكنها وقاية الناس من العدوى. لكن لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا“.

وقال رايان إن الدول التي تتزايد فيها معدلات العدوى، كالبرازيل والهند، بحاجة للاستعداد لمعركة كبيرة مضيفا ”طريق الخروج طويل ويتطلب التزاما مستداما“.

* استقصاء

أشار مسؤولو منظمة الصحة إلى أن فريقا استقصائيا تحضيريا لم يرجع بعد من الصين التي نشأ فيها الفيروس.

ومن المقرر إرسال فريق أكبر يضم خبراء صينيين ودوليين في المرحلة التالية لمعرفة منشأ الفيروس في مدينة ووهان لكن توقيت إرساله وتشكيلته لم يتضحا حتى الآن.

وحث تيدروس الأمهات على مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى إن أصبن بكوفيد-19 لأن المنافع تفوق مخاطر العدوى ”بكثير“.

وأضاف أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا.

وتابع ”هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.. وهناك أمل. لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح لكن السرعة التي وصلنا بها إلى المستوى الذي وصلنا إليه الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل“.

وأضاف ”ثمة مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر. لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية“.

