منظمة الصحة: كورونا عدو للبشرية وعلى إفريقيا الاستعداد للأسوأ

دعت المنظمة إفريقيا الى “الاستفاقة” لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن القارة يفترض أن تستعد “للأسوأ”.

صنّف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد الأربعاء بأنّه “عدو للبشرية”.

وقال في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّ “هذا الفيروس يمثّل تهديداً غير مسبوق. ولكنّه يمنح أيضاً فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضدّ عدو مشترك، ضد عدو للبشرية”.

وأشار إلى انّ المنظمة “تبلغت بأكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 8 آلاف شخص فقدوا حياتهم”، لافتاً إلى أنّ أكثر من 80% من الإصابات سجّلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وصنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على أنّه “جائحة” في 11 آذار/مارس، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ منظمته “تتباحث كل يوم مع وزراء صحة ورؤساء دول ومع العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل مساعدتهم على الاستعداد وتحديد الأولويات بما يتناسب ووضعهم الخاص”.

واعتبر أنّ إجراءات العزل المجتمعي لا تكفي.

ودعت المنظمة إفريقيا الى “الاستفاقة” لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن القارة يفترض أن تستعد “للأسوأ”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال المؤتمر الصحافي “النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لإفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن”.