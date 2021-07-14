منظمة الصحة: متحور "دلتا" يبسط سيطرته في 111 بلدا حول العالم

أظهرت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية ان سلالة "دلتا" شديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد، باتت منتشرة حاليا في 111 بلدا حول العالم.

وجاء في النشرة ان الفيروس يواصل "الانتشار والتطور"، مذكرة بأن السلالات الأربعة المصنفة على أنها "متغيرات مثيرة للقلق" وهي "ألفا" و"بيتا" و"جاما" و"دلتا"، تظهر "عدوى شديدة".

واكدت النشرة على ان سلالة "دلتا" التي اكتشفت اول مرة في الهند في تشرين الاول/اكتوبر 2020، تعد أكثر عدوى من المتحورات الأخرى المثيرة للقلق التي تم تحديدها حتى الآن"، ومن المرجح أن يصبح الخيار المهيمن في العالم في الأشهر المقبلة، مع ما يستتبعه ذلك من زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض والضغط على المنظومات الصحية.

دلتا يحوم فوق معظم أنحاء الكوكب

نشرت منظمة الصحة بيانات عن تفشي سلالات الفيروس في 196 دولة ومنطقة. من هذه البيانات يتضح أن الفيروس المتغير "دلتا" يحوم فوق معظم أنحاء الكوكب.

التخطيط غير السليم لخطر انتقال عدوى كورونا يخلق فرصا لانتشار الفيروس

وعلى وجه الخصوص، تم التعرف عليه، بالإضافة إلى الهند، في روسيا وبريطانيا وألمانيا واليونان وإسبانيا وتركيا وفرنسا وإندونيسيا وتايلاند واليابان وإسرائيل والبرازيل والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

وتوجد معلومات أيضا عن وجوده في الصين، على الرغم من أنه وفقا للنشرة الوبائية، فإن هذه المعلومات "حصلت عليها منظمة الصحة العالمية من مصادر غير رسمية، وسيتم تحليلها بشكل أكبر".

في الوقت نفسه، لا تملك المنظمة حاليا بيانات عن وجود متغير دلتا في أيسلندا ومصر والجبل الأسود وكوبا، وكذلك في عدد من الدول والأقاليم الأخرى مجموعها 85.

ولم توضح نشرة منظمة الصحة سبب دخول سلالة دلتا والسلالات الأخرى إلى بعض البلدان وغيابها في بلدان أخرى.

وتشير المنظمة في الوقت نفسه إلى أن بعض الدول قد خففت مؤخرا من القيود المرتبطة بالوباء، فيما يتزايد تنقل السكان والتواصل، بما في ذلك "اجتماعات المجموعات الصغيرة والكبيرة"، كما زاد عدد الرحلات التي تفرضها الضرورة القصوى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن" التخطيط أو التقييم غير السليمين لخطر انتقال العدوى أثناء الاجتماعات والرحلات يخلق فرصا لانتشار الفيروس".

وتشير المنظمة إلى بيانات الدراسة، التي تنص على أن التدابير الفردية والجماعية للحماية من العدوى "تظل فعالة" ضد السلالات الخطيرة بشكل خاص.

ثغرات المراقبة الوبائية

وفي هذا الصدد، تلفت منظمة الصحة العالمية الانتباه إلى أن الثغرات في تطبيق المراقبة الوبائية والاختبارات والتدابير الأخرى المتعلقة بمكافحة عدوى كورونا "تقضي على الإنجازات التي تحققت حتى الآن في السيطرة على الوباء".

المخاطر الصحية المرتبطة بمرض (كوفيد – 19) لا تزال مرتفعة جدا

بالإضافة إلى سلالة دلتا، فإن منظمة الصحة العالمية قلقة من ثلاثة أنواع أخرى من الفيروس التاجي تنتمي إلى فئة المركبات العضوية المتطايرة. كان متغير "ألفا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2020 في المملكة المتحدة، حاضرا في 178 دولة حتى 13 يوليو.

ويوجد متغير "بيتا"، الذي اكتشف في جنوب إفريقيا في أغسطس من العام الماضي، في 123 دولة، ومتغير "غاما"، الذي تم اكتشافه في سبتمبر في البرازيل، وسع جغرافيته من 74 إلى 75 دولة في سبعة أيام.

كما شددت منظمة الصحة العالمية على أن "المخاطر الصحية المرتبطة بمرض (كوفيد – 19) لا تزال مرتفعة جدا"، وازدادت الإصابات، التي كانت قد انخفضت في وقت سابق خلال الشهرين الماضيين، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10٪، وتم في سبعة أيام اكتشاف حوالي 3 ملايين إصابة جديدة في العالم. وارتفع في الوقت نفسه، عدد حالات الوفاة بنسبة 3٪، وتم تسجيل أكثر من 55 ألفا منها خلال أسبوع.

وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية حتى 13 يوليو، تم تحديد 187.085.093 حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل 4.042.921 حالة وفاة.

