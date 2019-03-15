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منظمة العفو تصف التهم الموجهة للناشطات السعوديات بـ"الزائفة"

منظمة العفو تصف التهم الموجهة للناشطات السعوديات بـ"الزائفة"
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