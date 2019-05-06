منظمة: 11 فلسطينيا قضوا في زنازين الاسد خلال نيسان

وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، مقتل "17" لاجئاً فلسطينياً خلال شهر نيسان 2019، بينهم 11 ضحية تحت التعذيب في السجون السورية، و6 أشخاص نتيجة أصابتهم بطلق ناري.

وأشار فريق الرصد إلى أن نسبة المدنيين الذين قضوا خلال شهر ابريل المنصرم بلغت حوالي الـ 70.59 % أي بمعدل 12 مدنياً مقابل 5 عسكريين أي ما نسبته 29.41%.

وسبق أن أوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، التي تعنى بمتابعة شؤون الفلسطينيين في سوريا إحصائية تتحدث عن مقتل 3920 لاجئاً فلسطينياً في سوريا خلال ثماني سنوات من الحرب المستمرة، حيث أن اللاجئ الفلسطيني لم يكن بمعزل عما مارسته الأفرع الأمنية وقوات الأسد وداعش من عمليات اعتقال وقتل وتهجير بحقهم.

وأشارت المجموعة إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو (1724) لاجئاً، فيما بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية (568) شخصاً.