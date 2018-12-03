منظومة سلاح تركية حديثة تصل قطر (فيديو+صور)

وصلت قطر منظومة سلاح تركية حديثه، تم تجربتها للمرة الأولى الأحد، وفق ما أعلنته شركة "أسيلسان" المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية.



والمنظومة التي تمت تجربتها في قطر، تدعى "صرب- ظفر" تعد إحدى منتجات الشركة التركية "أسيلسان"، التي أتمت تجربتها وسط صحراء دولة قطر.



ومن أهم ميزات المنظومة، قدرتها على تلقيم الذخيرة من داخل المركبة القتالية دون الحاجة لخروج العناصر، فضلا عن تصميمها الذي ينعكس إيجابا على المركبة خلال العمليات داخل المناطق المأهولة.

وتتيح المنظومة إمكانية التحكم والمراقبة عن بُعد، وتحديد الأهداف بطريقة أوتوماتيكية، وتحييد الأهداف المتحركة، إلى جانب ضمانها حماية العناصر العسكرية على مستويات عالية.



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإنه يتوقع أن تكون الاختيارات الميدانية للمنظومة في قطر، مرجعا مهما من أجل عقود البيع الكبيرة التي تهدف الشركة لتوقيعها في تركيا والخارج.