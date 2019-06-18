منع اسلاميي الاردن من اقامة صلاة الغائب على مرسي امام السفارة المصرية

اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني، الذراع السياسية لجماعة الاخوان في المملكة، ان السلطات منعته من اقامة صلاة الغائب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في مقابل سماحها بتقبل التعازي في مقر الحزب في العاصمة عمان.

ونقل موقع "عمون" عن امين عام الحزب مراد العضايلة قوله ان محافظ العاصمة سعد الشهاب ابلغ الحزب "برفض إقامة الصلاة امام السفارة (المصرية) والموافقة على قبول التعازي بمقر الحزب" بوفاة مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وكانت الحركة الاسلامية اعلنت مساء الاثنين عن تقبل التعازي بمرسي الثلاثاء في مقر الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي.

وتضمن الاعلان الذي نشر على صفحة حزب جبهة العمل الاسلامي:"إقامة صلاة العشاء يليها صلاة الغائب على الشهيد أمام السفارة المصرية في العاصمة عمان _ عبدون" الثلاثاء.

