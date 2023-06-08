منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان

منع لبنان دخول الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى أراضيه فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي، حيث يقيت الإعلامية الشهيرة في الكويت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني وحتى عودتها إلى بلادها.

وقالت السعيد عبر تغريدة على منصة تويتر: "أنا في مطار بيروت صارلي 5 ساعات " مشيرة إلى أنها لا تدري عن سبب وجودها، منوهة إلى أن السلطات اللبنانية أبلغتها بوجود منع دخول تام وابدي.

انا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما ادري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وابدي ... شكراً لبنان #فجر_السعيد — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 7, 2023

ولفتت الإعلامية الكويتية في تغريدة أخرى لها إلى مشاركتها في برنامج تلفزيوني لبناني سألت فيه عن "حزب الله"، حيث قالت أن أستاذ رودولف سألتني في الحلقة أن حزب الله ديمقراطي، موضحة أنه و رغم هجومها عليه سمح بدخولها لبنان.

مجددة التذكير إلى أنها محجوزة في مطار لبنان من الساعة والنصف، حيث تنتظر أي طائرة تعيدها إلى بلدها، وقالت فجر السعيد بتهكم: " أنا ممنوعه من دخول لبنان نان الجماعة طلعوا حساسين".

ووثقت الاعلامية السعيد حدث معها في مطار بيروت من خلال تسجيل مصور، كاشفة من خلاله أن عليها منعا دائما من دخول لبنان، وأنه يجب ترحيلها إلى بلادها، مؤكدة أن ما حصل لا يعني أنني لا تحب الشعب اللبناني.. وأنتم تعرفون ظروف لبنان ومن هو صاحب القرار، منوهة إلى أن الموضوع سياسي بحت بسبب آرائها السياسية وعدم تحمل الرأي الآخر.

فجر السعيد

تعتبر فجر السعيد كاتبة ومنتجة وإعلامية كويتية شهيرة، وقد وُلدت في الكويت في عام 1977 وقامت بتأسيس قناة تلفزيونية تحمل اسم "سكوب" وتعمل كرئيسة تحريرها وهي قناة متخصصة في عرض البرامج الحوارية الأخرى والإخبارية.

فجر السعيد أيضًا كاتبة موهوبة ومنتجة درامية ناجحة. قدمت من المسلسلات التلفزيونية السابقة وفد نجحت في تكوين فكرة فنية وشخصية عن القضايا الاجتماعية بشكل مميز، كما تعد السعيد واحدة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الكويت والعالم العربي بعد أن حققت نجاحًا في مجال الإعلام وأثرت في صناعة التلفزيون.