منع الإعلامي تامر أمين من مزاولة المهنة بسبب تصريحاته عن الصعايدة

قررت نقابة الإعلاميين المصريين السبت، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين بسبب الطريقة ”غير اللائقة“ في حديثه عن ”الصعايدة“ في برنامجه الذي يقدمه على قناة "النهار".

وقالت النقابة في بيان إنه بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قد ثبتت مخالفة تامر أمين مقدم برنامج ”آخر النهار“ على قناة ”النهار“ لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تامر أمين، لن يقدم أي برامج في الفترة الحالية، ولن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة.

وأوضح أن إجابات تامر أمين خلال التحقيق لم ترتق إلى دفوعات قانونية، لذلك تم صدور قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة ضده، مؤكدا أن تصريحات تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال إخطار إلى قناة النهار في التاسعة صباح غد الأحد بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين.

واعتذر الإعلامي تامر أمين، للمواطنين في الصعيد بعد تصريحاته المسيئة عبر إحدى البرامج الفضائية، قائلا: أنا بقدم اعتذار صريح «أنا لا هكابر ولا هقاوح».

وقال أمين في مقطع فيديو نُشر اليوم الجمعة عبر «فيسبوك»: «نيتي كانت خير وكان هدفي المصلحة العامة»، مضيفا: «أنا أكتر حاجة تدايقني إن واحد صعيدي بس أو صعيدية يزعل مني».

وأكد المذيع بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة أنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وكرامة الصعيد، متابعا: «صعيد مصر هو الأصل مصر وهو اللي طلعلنا كل القامات والأدباء والمفكرين والناس الشريفة المحترمة».

وجدد تامر أمين اعتذاره: «والله أنا لا أقصد الإهانة أبدا ديه آخر حاجة ممكن تيجي على بالي»، موجها رسالته إلى أهل الصعيد: «بقول لكل صعيدي وصعيدية جزمتكم على راسي من فوق وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر ونسايبي من الصعيد».

وأعلنت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل.

وأكدت المجلس ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، معربا عن الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

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