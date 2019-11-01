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منع الناشطة فوز العتيبي من التجول دون عباءة في منتجع شهير بالرياض

منشور 01 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:30
فوز العتيبي
فوز العتيبي

اعلنت الناشطة السعودية على مواقع التواصل فوز العتيبي منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالرياض

وقالت مخاطبة ادارة المنتجع عبر تويتر : ”قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟!“.

وأكدت فوز أنها سبق أن تجولت دون عباءة في موسم الرياض وسباق الألوان، دون اعتراض من أحد وبحضور سيارات الشرطة، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن سبب منعها من التجول دون عباءة في المنتجع قائلة: ”المشكلة اني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا أحد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة“.

 

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