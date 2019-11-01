منع الناشطة فوز العتيبي من التجول دون عباءة في منتجع شهير بالرياض

اعلنت الناشطة السعودية على مواقع التواصل فوز العتيبي منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالرياض

وقالت مخاطبة ادارة المنتجع عبر تويتر : ”قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟!“.

قبل اسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر



هل فعلا العباية إجبارية عندكم ؟!!@durratre @durratarriyadh — فوز العتيبي (@zooztox) October 31, 2019

تعقيب لقناتكم الدولة ما اجبرتني على العباية اللي اجبرني موظفي منتجع #درة_الرياض @durratre @durratarriyadh

وتصرف موظفيهم الفض مع السعوديات يمثل منتجعهم مايمثل دولتنا هذا غير ان موظفيهم يتخبطون مره يقولون ممنوع مره يقولون لا

شكل المنع والسماح عندهم حسب الجنسيه بس مستحين يقولون https://t.co/NT8j7d8Hum — فوز العتيبي (@zooztox) October 31, 2019

وأكدت فوز أنها سبق أن تجولت دون عباءة في موسم الرياض وسباق الألوان، دون اعتراض من أحد وبحضور سيارات الشرطة، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن سبب منعها من التجول دون عباءة في المنتجع قائلة: ”المشكلة اني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا أحد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة“.