منع الهان عمر ورشيدة طليب من دخول اسرائيل

كشفت صحيفة “هآرتس العبرية صباح اليوم الخميس، النقاب عن قرار اتخذته وزارتي الشؤون الإستراتيجية والداخلية في الحكومة الإسرائيلية، يقضي بمنع دخول امريكيتين إلى “إسرائيل”.

ووفقاً للصحيفة العبرية، طلبتا الوزارتان من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار بعدم السماح لكل من رشيدة طليب وإلهان عمر، النائبتان عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، دخول لإسرائيل.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن طليب وعمر من الداعمات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تصلا إلى إسرائيل لزيارة بعض المناطق ومنها الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة.

ويحظر مشروع قانون سنته الحكومة الإسرائيلية دخول أنصار المقاطعة الدولية لإسرائيل. حيث تشير الصحيفة إلى أنه طُلب من نتنياهو أن يقرر الأمر بنفسه بسبب حساسيته.