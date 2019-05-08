منع حميدان التركي من حضور جلسة المحاكمة بحجة "الضباب"

منعت السلطات الاميركية حميدان التركي، من حضور جلسة الإفراج المشروط التي طال انتظارها وفق ما افاد نجله

وقال تركي حميدان التركي، على حسابه في موقع “تويتر”: “للأسف.. تفاجأنا أن والدي (حميدان التركي) منع من حضور جلسة الافراج المشروط”. واوضح وفق والده أن ادارة السجن قامت بإغلاق السجن صباح يوم الجلسة بسبب الأحوال الجوية (ضباب) وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة”.

للأسف... تفاجأنا أن والدي #حميدان_التركي منع من حضور جلسة الافراج المشروط!! وفي اتصاله لنا قبل قليل اخبرنا ان ادارة السجن قامت باغلاق السجن صباح اليوم بسبب الاحوال الجوية (ضباب) وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة. https://t.co/fg90VACN0q — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) ٧ مايو ٢٠١٩

وختم نجل المعتقل، بقوله: “حتى الآن لا نعلم ما مدى تأثير رفض إدارة السجن حضور والدي (حميدان التركي) للجلسة، فمن الممكن أن تعاد جدولة الجلسة بعد عدة أشهر”.

وحميدان علي آلتركي، مواطن سعودي أدين في محكمة كولورادو بتهمة الاعتداء جنسياً على مدبرة منزله الاندونيسية. في 31 أغسطس 2006، حُكم على التركي بالسجن 28 عاما، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه جبراً دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر

جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي رفض دعوى تقدم بها السجين حميدان التركي بشأن نقله لاستكمال بقية فترة محكوميته في المملكة، حيث قرر القاضي الفيدرالي روبرت بلاكبيرن شطب دعوى “التركي” ضد وكلاء النيابة الأمريكية والتي اتهمهم فيها بإفساد مساعيه لنقله إلى المملكة لإكمال بقية محكوميته.

وكانت اللجنة المذكورة قد رفضت الافراج عن السجين السعودي الذي بدأ يعلم اللغة العربية والقرآن الكريم للسجناء