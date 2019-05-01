منع رجال السعودية من تقديم شكوى بشأن تعنيف زوجاتهم لهم

لم يعد باستطاعة الرجال ما بين سن 18 و60 سنة تقديم شكوى تعرضهم للعنف من زوجاتهم الى مركز بلاغات العنف الأسري 1919، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

ووفق ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي فان المركز رفض الاستماع لشخصين سعوديين ابلغا عن تعنيفهما من زوجتيهما الا ان المركز رد عليهم بانه غير معني او مخول بالرد على شكواهم مبررا بان المركز

استقرار المجتمع يعتمد في الأساس على استقرار الأسرة، والتي لها أولوية الرعاية والاحتواء. pic.twitter.com/XxR5beHPEf — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

"يستهدف بلاغات العنف الأسري الحماية من الإيذاء كلا من الأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج نطاق الأسرة، النساء بجميع الأعمار، ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، كبار السن ما فوق الـ60 سنة من داخل نطاق الأسرة".

وأظهرت إحصائية عرضها مركز "جونز هوبكنز أرامكو" الطبي تحت عنوان (معلومات ديموغرافية عن ضحايا إهمال وإيذاء الأطفال في السعودية) استقيت من 220 ألف ملف من ملفات الضحايا؛ تعرضوا لعدة أنواع من العنف تتوزع على النحو التالي: العنف الجسدي 42٪، والعنف الناتج عن الإهمال 39٪، والعنف الجنسي 14٪، والعنف اللفظي 4٪.