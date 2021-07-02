منع رسام الكاريكاتير الاردني اسامة حجاج من مغادرة البلاد

منعت محكمة اردنية رسام الكاريكاتير المعروف اسامة حجاج من مغادرة البلاد فيما تتواصل محاكمته حيث مثل مؤخرا امام المدعي العام على خلفية رسم كاريكاتوري حول تنظيم النسل.

جاء ذلك بعد تقدم مجموعة من المحامين بإخبارٍ رسمي لدى مدعي عام عمان بحق رسام الكاريكتور أسامة حجاج لنشره رسماً، اعتبروه يسيئ للمرأة والحجاب وكان يقصد فيه ضرورة تحديد النسل حيث رسم سيدة منشغلة بحياتها البيتية المغلقة مع عدد كبير من الاولاد، فيما الزوج عاجز وبائس وقارنهما باخرى في رحلة سياحية ترفيهية مع زوجها طفلين فقط، وقد ركز المشتكون والمنتقدون فقط على السيدة الاولى كونها محجبة ، فيما الثانية متبرجة، من دون الاصغاء الى الهدف والفكرة التي قصدها الرسام المعروف



وأكّد الرسام حجاج من خلال منشوراً أورده عبر صفحته الشخصية “فيسبوك” توجيه تهمة اثارت النعرات له حيث أوضح : “أنه مثل اليوم أمام المدعي العام في قضية تم تحريكها بسبب رسم كاريكاتيري يتحدث عن تنظيم النسل لم اقصد به الاساءة بتاتاً .”

واختتم حجاج منشوره قائلاً : “وهنا اشكر القضاء العادل والنزيه لتفهمه حرية الرأي والتعبير وبأني غير مجرم ولم اقصد الاساءة في الرسم واشكر المحامي مروان سالم”.

من هو اسامة حجاج ؟ اضغط هنا

وقد وجه مدعي عام عمان لرسام الكاريكاتير الاردني مخالفة المادة ١٥٠ من قانون العقوبات واثارة النعرات ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية.

ويؤكد حجاج أنه لا يقصد في الرسم الاساءة للحجاب او المرأة وانما هو فقط تعبير للسيدة الكبيرة التي لديها اطفال "وهي بعمر امهاتنا".



