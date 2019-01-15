منع سفر الوزراء والمسؤولين المصريين دون إذن رئاسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمنع سفر كبار العاملين بالدولة من الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، لمهام عمل بالخارج إلا بإذن مسبق من الرئاسة.

وأصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً حمل رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء في مادته الأولى على أنه يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، مضيفا أن نص القرار يسري على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء.

ونص القرار على أن يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، مشيرا إلى أنه يسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير.