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منع سفر الوزراء والمسؤولين المصريين دون إذن رئاسي

منع سفر الوزراء والمسؤولين المصريين دون إذن رئاسي
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