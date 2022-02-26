منع طائرة رئيس الدوما من دخول أجواء السويد وفنلندا.. وروسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول أوروبية

أغلقت السويد وفنلندا مجالهما الجوي، اليوم السبت، أمام طائرة الوفد الروسي العائد من كوبا، والذي كان يضم رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على الرغم من الاتفاق المسبق على الرحلة.

وكتب فولودين على قناته على منصة "تليغرام": " نعم، عدنا إلى موسكو الليلة الماضية بعد زيارة رسمية إلى كوبا ونيكاراغوا"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على المسار مسبقًا، لكن الدول الأوروبية رفضت السماح للطائرات الروسية التحليق في مجالها الجوي".

وأضاف البرلماني: "حدث ذلك عندما كان من المفترض أن ندخل المجال الجوي السويدي".

وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وقالت في بيان إن "القيود دخلت حيز التنفيذ الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم 26 شباط/ فبراير".



وأوضحت أن "القرار يتعلق بأي رحلات جوية إلى مطارات في روسيا أو عبر المجال الجوي الروسي".

أعلنت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، اليوم السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة.

كما أعلنت بريطانيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية وفرضت عقوبات على شركة أيروفلوت الروسية.