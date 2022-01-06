منع غير المطعمين من دخول مساجد قطر

لن يكون بمقدور غير المطعمين دخول المساجد في قطر اعتبارا من السبت، وذلك في اطار اجراءات احترازية اعلنتها الدولة الخليجية الخميس، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية مرتادي المساجد في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية إلى الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة حديثا بالدولة، حرصا على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا.

ومن ضمن تلك الإجراءات التقيد بالتباعد خلال الصلوات، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين.

وأكد البيان ضرورة تباعد الأشخاص مترا عن بعضهم أثناء خطبة الجمعة.

كما أوصت بضرورة إحضار كل مصل السجادة الخاصة به، منعا للاحتكاك بين الأشخاص.

والثلاثاء الماضي، علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في أقسام مرتبطة بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء بشكل سريع في الإمارة ودول الخليج الأخرى.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو مرتادي المساجد إلى الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة حديثا بالدولة، حرصا على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا /كوفيد - 19/. #قنا https://t.co/RNSqHFSdzZ pic.twitter.com/AIEJvdG2Ur — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 6, 2022

وجاء في تعميم لمؤسسة حمد الطبية الحكومية التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر "تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين (...) الذين يعملون في أنشطة كوفيد-19".

وأوضحت في التعميم، أنّه "سيتم إلغاء جميع الإجازات التي تمت الموافقة عليها للفترة من 2021/12/28 وحتى 31/03/2022 (..) ولن تتم الموافقة على أي طلبات إجازات جديدة".

كما أنّه في حالة السفر خارج الدولة "فإنّ الأمر يتطلب الحصول على تصريح الخروج بعد موافقة إدارة الموظف وإدارة الموارد البشرية".

وفي خضم تفشي فيروس كورونا بمتحورة أوميركون سريعة الانتقال بين الأشخاص احتضنت قطر كأس العرب نهاية السنة الماضية، وهي تستعد لاحتضان كأس العالم نهاية العام الحالي، لذلك تحاول السلطات الحد من فرص انتقال الوباء قدر المستطاع.