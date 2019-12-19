منفذ عملية طعن اعضاء الفرقة المسرحية بالرياض "عمل بتكليف من القاعدة باليمن"

بدأت محكمة سعودية الخميس، محاكمة رجلين على خلفية الهجوم الذي وقع الشهر الماضي..

قالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن رجلا اعتقل بعد طعن ثلاثة من أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض في العاصمة الرياض الشهر عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني في حديقة الملك عبد الله وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وبدأت محكمة سعودية الخميس، محاكمة رجلين على خلفية القضية.

وأفادت وكالة أنباء "سبق" بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين الاثنين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة عامة في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، حيث تم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محام لهما على نفقة وزارة العدل السعودية.

ووفق للمعلومات، فقد تم توجيه عدد من التهم إلى المتهم الأول من ضمنها التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، بالإضافة إلى انتمائه لتنظيم "القاعدة" في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمخطط الجريمة الإرهابية.

ووقع حادث الطعن في 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة أماكن تستضيف مهرجانات ترفيه لمدة شهرين كجزء من الجهود الحكومية لفتح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.

