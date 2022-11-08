منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا يستأنف الحكم ضده

استأنف المتطرف الاسترالي برينتون تارانت الذي نفذ في 2019 جريمة شنيعه في مساجد نيوزلندية اسفرت عن مقتل 51 مسلما واصابة العشرات وقد اقر في البداية بذنبه ليتلقى عقوبة بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط وهي عقوبة لم يسبق أن أصدرت في السابق بنيوزيلندا.

عقوبة نادرة في نيوزلندا على برينتون

وقالت مصادر قضائية في نيوزيلندا بأن الأسترالي برينتون تارانت سيستأنف حكم المؤبد الصادر ضده، واوضحت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا الثلاثاء "تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر".

وعند صدور الحكم عليه في آب/أغسطس 2020، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقصى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله "غير الإنسانية". وخاطبه بالقول : "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة".

جريمة بشعة لـ برينتون

ونفذ المتطرف الاسترالي تارانت المنتمي إلى جماعة تفوق العرق الأبيض في يوم الجمعة 9 آذار/مارس 2019 واثناء صلاة المسلمين هجوما مسلحا على مسجدين اثنين مستخدما عدة بنادق شبه الآلية، وبث عمليات القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقتل في جريمته 51 من المسلمين وبينهم أطفال ونساء وشيوخ

اقرار بالجريمة ضد المصلين المسلمين

وفي المحكمة أقر تارانت بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وصدر عليه حكما نادرا يصدر لاول مرة في نيوزلندا وهو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، الا انه محاميه توني أليس (تنحى عن القضية فيما بعد) صرح ان تارانت اعترف من باب أن "أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب"، واعتبرت تقارير ان هذا التصريح عبارة عن مماطلة وتمويه لتخفيف الحكم عن القاتل وقد يتم تفسيره على انه "إقرار بالإكراه".