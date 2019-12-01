منفذ هجوم جسر لندن خرج من السجن بخدعة

كشفت الشرطة البريطانية، أمس (السبت)، هوية منفّذ هجوم الطعن على جسر لندن، يوم الجمعة، الذي أودى بحياة شخصين قبل أن يتمكن شرطيون من قتله. وأثار الاعتداء الذي تبناه تنظيم «داعش»، جدلاً بين الأحزاب السياسية في بريطانيا، بعد كشف معلومات تفيد بأن المهاجم، عثمان خان، كان مداناً بالإرهاب، وأُفرج عنه مبكراً بـ«خدعة»، كما يبدو، إذ قال إنه يريد إثبات تخليه عن التطرف.



وكان خان (28 عاماً) معروفاً لدى أجهزة الأمن، بعدما أُدين بجرائم إرهابية عام 2012، وخرج من السجن في نهاية 2018 ضمن شروط تقيّد حركته وتلزمه المشاركة في جلسات لإعادة تأهيل السجناء.



ونشرت محطة «آي تي في»، أمس، رسالة كتبها خان من سجن بلمارش بلندن، عام 2012، يطلب فيها الإفراج المبكر عنه ليتسنى له «تعلم الإسلام وتعاليمه بشكل صحيح»، ويتمكن من «إثبات أنه لا يحمل الآراء المتطرفة» التي كان يؤمن بها من قبل. وأعلن {داعش}، عبر وكالة «أعماق»، أن منفذ هجوم لندن من مقاتليه، وكان يستجيب «نداءات استهداف رعايا دول التحالف» الدولي.



إلى ذلك، أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال شخص يشتبه بضلوعه في هجوم بسكين استهدف سوقاً تجارية الجمعة في لاهاي، وأسفر عن جرح ثلاثة أشخاص.