من الذي صفع ماكرون وما هي عقوبته؟

كشف محام فرنسي عن العقوبة التي يواجهها الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم اليوم الثلاثاء كما كشفت السلطان عن هوية الفاعل الذي اعتقل بالاضافة الى الذي قام بتوير الواقعة

كشفت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، عن هوية الشاب الفرنسي الذي صفع الرئيس إيمانويل خلال جولة انتخابية له جنوب شرقي البلاد.

وجذب الرجل يد ماكرون ووجه صفعة للرئيس على خده الأيسر وهو يصرخ مطالبا بإنهاء "Macronie"، وهو مصطلح يطلق على الفترة الرئاسية لماكرون.

وتدخل الحرس الخاص بالرئيس الفرنسي فورا وأسقط الرجل أرضا وقام أفراد الحراسة بسحب ماكرون بعيدا عن الحشود.

اعتقال شخصين

واعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين على خلفية الحادثة، وهما: الشخص الذي وجه الصفعة، والآخر الذي قام بتصويرها. وبحسب معلومات قضائية، أبلغ عنها أليكس بيرين، المدعي العام في فالنسيا، فإن الشخص الذي صفع ماكون يدعى "داميان ت."، وساعده في ذلك "آرثر سي"، وكلاهما من سان فالييه جنوب شرق فرنسا.

وصرح المدعي العام في فالنسيا بأنهما يبلغان من العمر 28 عاما، مشيرا إلى أن "دوافعهم غير معروفة في هذه المرحلة".

قريبان من سياسة السترات الصفراء

وأفادت صحف فرنسية بأن داميان من المرجح أنه "يمارس فنون الدفاع عن النفس الأوروبية التاريخية، وبالإضافة إلى هذه الرياضة الأكثر حداثة، فهي أيضا من أتباع kendo، وهو فن قتالي ياباني يستخدم السيف".

وأشارت الصحافة الفرنسية إلى أن الشابين قريبان جدا من أيديولوجية "السترات الصفراء"، التي تنظم باستمرار مظاهرات ضد الحكومة، علما أن مظاهرة لهذه الحركة برزت على هامش رحلة الرئيس الفرنسي.

من جهة أخرى، حاول الإليزيه ضبط الموقف في بيان، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع، مؤكدا أنّ ذلك لم يؤثّر على جولة الرئيس، الذي أراد التواصل مع الفرنسيين ضمن جولة لـ"جسّ نبض البلاد"، لافتا إلى أنّه "لا يمكنهم منع رجل مجنون من ملاحقة الرئيس".

وشبهت تقارير اعلامية حادث صفعة ماكرون بحادث تعرض له الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى منطقة لوت إي غارون في جنوب غرب فرنسا عام 2011، حين جذبه أحد الأشخاص باتجاهه بشدة وأمسكه بسترته من الكتف.

وحكم على المعتدي المذكور بالسجن 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ.

عقوبة المتهمين بصفع ماكرون

وقد كشف محام فرنسي عن العقوبة التي يواجهها الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم اليوم الثلاثاء.

وقال المحامي ألان دوفلو لوكالة "نوفوستي" الروسية إن عقوبة العنف ضد شخص يمارس سلطة عامة في فرنسا هي السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

وأوضح أن الحديث يدور عن عقوبة قد يتم إنزالها على منفذ الاعتداء إذا لم يؤد هذا الأخير إلى عجز رئيس الدولة عن عمله مؤقتا