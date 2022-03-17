من بينها مسيرات "انتحارية".. 100 نظام جوي تكتيكي أمريكي ل"أوكرانيا"

قال مسؤول أمريكي، أن قائمة الأسلحة التي أعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديمها ل"أوكرانيا"، تضم طائرات مسيرة من طراز "سويتشبليد"، صغيرة الحجم وذات تأثير كبير في سير المعارك، وتوصف ب"الطائرات الانتحارية".

كما أفادت وسائل اعلام أمريكية، بأن قائمة الأسلحة، تضم 100 نظام جوي تكتيكي غير مأهول.

وكان بايدن أعلن، مساء الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وتضم 10 آلاف سلاح مضاد للدروع من نوع "جافلين"، و800 سلاح مضاد للطائرات من طراز "ستينغر"، وآلاف البنادق، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة المذكورة.

وتوصف "الدرون" من نوع "سويتشبليد" بـ"الطائرات الانتحارية"، ذلك أنها تطير مباشرة نحو الهدف وتفجّر فيه رأسا حربيا صغيرا على متنها.

ويقل طول طائرة "سويتشبليد 300" عن 60 سنتميترا، ووزنها 2.4 كيلوغراما، وبسبب هذه المقاييس الصغيرة يمكن إطلاقها من منصة صغيرة تشبه مدفع الهاون.

وتستطيع هذه الطائرة التحليق لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

أما الطائرة الأكبر حجما من هذه الطائرة "سويتشبليد 600"، فهي فعّالة ضد الأهداف المدرّعة، خاصة أنها تستطيع الطيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة، ويصل وزنها إلى 22 كيلوغراما.

ولم يكشف المسؤول الأميركي ما إذا كان أحد الطرازين أو كليهما، سيتم إدراجهما في قائمة الـ100 نظام المخصصة لأوكرانيا.

وتستعمل هذه الطائرات أنظمة استشعار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لكي ترشدها للأهداف التي ستنفجر فيها، ولديها أيضا ميزة التحكم هبوطا وصعودا، بما يساعد مشغّلي الطائرات على وقف الهجوم في حال اكتشاف وجود مدنيين في منطقة وجود الهدف.

وقال ميك مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق في الولايات المتحدة إنه جرى تصميم هذه الطائرات لصالح قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي.

وأضاف مولروي أنها نوع من الأسلحة التي يمكن أن يكون لها تأثير فوري على ساحة المعركة.

حزمة المساعدات الجديدة

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية، أن حزمة المساعدات الجديدة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار تشمل:

800 نظام ستينغر المضاد للطائرات

2000 صاروخ جافلان وألف سلاح خفيف مضاد للمدرعات و6000 نظام أي تي-4 المضاد للمدرعات

100 نظام جوي تكتيكي بدون طيار

100 قاذفة قنابل و5 آلاف بندقية وألف مسدس و400 رشاش و400 شوزن (بندقية)

أكثر من 20 مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل وقذائف الهاون

25 ألف مجموعة من الدروع الواقية

25 ألف خوذة.

كما تشتمل المساعدة التي سبق أن التزمت بها الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا ما يلي:

أكثر من 600 نظام ستينغر المضاد للطائرات

حوالي 2600 صاروخ جافلان المضاد للمدرعات

5 مروحيات من نوع أم آي-17

3 زوارق للدوريات

4 رادارات تتبع مضادة للمدفعية وللطائرات بدون طيار

4 أنظمة رادار مضادة لمدافع الهاون

200 قاذفة قنابل وذخيرة

200 شوزن (بندقية) و200 رشاش

حوالى 40 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وأكثر من مليون قنبلة يدوية وهاون وقذيفة مدفعية

70 مركبة ذات عجلات عالية الحركة ومتعددة الأغراض ومركبات أخرى

أجهزة اتصالات آمنة وأنظمة الكشف عن الحرب الإلكترونية ودروع واقية وخوذ وغيرها من المعدات التكتيكية

معدات طبية عسكرية لدعم العلاج ومكافحة الإخلاء

معدات التخلص من الذخائر المتفجرة وإزالة الألغام

صور الأقمار الصناعية والقدرة على التحليل.