من حيفا للسعودية..إسرائيل تكشف مسار "قطار الازدهار" 

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت النقاب عن زيارة الوزير يسرائيل كاتس للعاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل نحو أسبوع، حيث ناقش مع مسؤول إماراتي كبير الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين.

كشف حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي أن وزير الخارجية الإسرائيلي طرح خلال زيارته إلى أبو ظبي مبادرة لربط السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الحساب إن "المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت النقاب عن زيارة الوزير يسرائيل كاتس للعاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل نحو أسبوع، حيث ناقش مع مسؤول إماراتي كبير الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، وأنه طرح مبادرة "مسارات السلام الإقليمي" التي تشمل ربط المجالين الاقتصادي والإستراتيجي بين السعودية ودول الخليج عبر الأردن بشبكة السكك الحديدية في إسرائيل.

وسبق أن عرض كاتس -حين كان وزيرا للاقتصاد العام الماضي- مشروعا لخط سكة حديد يربط بلاده والبحر المتوسط بالدول الخليجية، ومنها السعودية.

وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بمدينة بيسان في الأغوار، ومنها عبر معبر الشيخ حسين إلى مدينة إربد الأردنية، وصولا إلى السعودية والخليج.