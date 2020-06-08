من سيخلف زعيم القاعدة في المغرب؟

خيمت عدة اسماء على فضاء خلافة زعيم تنظيم القاعدة في المغرب العربي الذي لقي مصرعه في عملية شمال غرب مدينة تساليت المالية على الحدود مع الجزائر، وأصبحت ثلاث شخصيات تهيمن على المشهد الجهادي في منطقة الساحل لخلافة "عبد المالك دروكدال.

فمن هم هؤلاء الجهاديون؟

وكان الجهاديون موحدين في العقد الماضي في الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، قبل أن ينقسموا إلى حركتين عقب الأزمة في مالي عام 2012: واحدة مرتبطة بالقاعدة، والأخرى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأطلقت مالي التي تمثل بؤرة لأزمة أودت بحياة آلاف الناس وشرّدت مئات الآلاف، دعوة للحوار على لسان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مع إياد أغ غالي ومحمد كوفا مطلع العام، دون نتائج ملموسة حتى الآن.

إياد أغ غالي، زعيم من الطوارق

اتّحدت جماعات جهادية عدة عام 2017 تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين: جماعة أنصار الدين (تأسست عام 2012 من طرف إياد أغ غالي)، وكتيبة ماسينا (أسسها محمد كوفا عام 2015) وتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" (قاده عبد الملك دروكدال حتى مقتله الأربعاء في مالي على أيدي الجيش الفرنسي).

ويقود إياد أغ غالي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ولد الرجل في منطقة كيدال (شمال مالي) وينتمي إلى قبيلة إفوغاس الطارقية، وهو وجه أساسي في المشهد الجهادي في الساحل منذ عقود عدة: قاد في البداية تمردا للطوارق في التسعينيات، ثم غاب مؤقتا ليعود إلى صدارة المشهد عام 2012.

مع ظهوره مجددا، أسس هذا الوجه المؤثر جماعة أنصار الدين، وهي تنظيم جهادي تعاون في البدء مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد من أجل السيطرة على أجزاء واسعة من شمال مالي.

لكن سرعان ما أطاح أغ غالي بالحركة الاستقلالية وثبّت نفسه بين الفاعلين الرئيسيين في الصراع الدائر بشمال البلاد. ظلّت مدن عدة تحت هيمنة الجهاديين حتى تدخّل فرنسا عسكرياً عام 2013.

وعلى رأس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، كان أغ غالي "الممثل الوحيد لقائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في الساحل"، وفق ما قال المؤرخ جان بيار فيليو لوكالة الأنباء الفرنسية.

محمد كوفا، داعية من الفولاني

يتابع المؤرخ فوليو أن الداعية الفولاني محمد كوفا "خاضع" بلا شكّ إلى أغ غالي ضمن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لكن سلطته تتزايد منذ تأسيسه كتيبة ماسينا عام 2015.

وجذّر كوفا حضوره في وسط مالي خلال الأعوام الأخيرة مستغلا الخلافات القديمة حول الأرض الخصبة لكن المتنازع عليها، بين الرعاة والمزارعين، وبين الإثنيات نفسها.

وكان النزاع وسط مالي هامشيا في بدايته، لكنه تصاعد حتى صار أحد أبرز أعمدة الأزمة في الساحل. بناء على ذلك، صارت الهجمات الجهادية التي تتخذ طابع الصراع الأهلي متكررة.

وقتل الجمعة 26 شخصا في هجوم على قرية تتبع الفولاني. وحملت جمعية محلية المسؤولية للجيش المالي، لكن وزير الدفاع قال إنه "لا يؤكد ولا ينفي" الاتهامات، واعدا بالتحقيق.

الصحراوي وتنظيم "الدولة الإسلامية"، عدو فرنسا الأول

ذاع صيت شخصية جهادية أخرى في 2012-2013 أيضا، هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي صار زعيم جماعة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" صنّفتها فرنسا في يناير/كانون الثاني كأبرز عدو لها في المنطقة.

حينها، كان الصحراوي أحد قادة حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي كانت من بين المسيطرين على شمال مالي عام 2012. وكان قبل ذلك عضوا في جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة المغربية.

في مايو/أيار 2015، انشقّ الصحراوي وبايع تنظيم "الدولة الإسلامية".

وصارت جماعة الصحراوي التي تحمل اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تظهر في دعاية التنظيم الأم باعتبارها فرعا له في غرب أفريقيا، دون وجود ارتباط عملياتي واضح بينها وبين الجهاديين الناشطين في نيجيريا.

تتركز أنشطة جماعة الصحراوي في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث شنّت هجمات عدة على مراكز عسكرية نهاية 2019 ومطلع 2020، ودخلت مؤخرا في تنافس مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وفي سابقة بالمنطقة، تواجهت الجماعتان الجهاديتان مرارا وبشكل مباشر في وسط مالي منذ بداية العام الجاري.