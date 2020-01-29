من نصوص صفقة القرن

تتألف مجتمعات المثلث من كفر قرع ، عرارة ، بهاء الغربية ، أم الفحم ، قلنساوي ، الطيبة ، كفر قاسم ، تيرة ، كفر براء ، جلجولية. هذه المجتمعات ، التي تعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية ، تم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949 ، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية تم تخفيفها منذ ذلك الحين. تفكر الرؤية في إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل ، وفقًا لاتفاق الطرفين ، بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءًا من دولة فلسطين. في هذا الاتفاق ، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها والأحكام القضائية للسلطات المعنية.

الإطار العام

ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إنهاء وإطلاق سراح جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللاجئ أو الهجرة. لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل.

لا تتوقع الولايات المتحدة من دولة إسرائيل أن تتفاوض مع أي حكومة فلسطينية تضم أيًا من أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين أو بدائل لها ، ما لم تلتزم تلك الحكومة الفلسطينية (بما في ذلك أعضائها من حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين) بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح بعدم اللجوء إلى العنف. دولة إسرائيل ، والوفاء الكامل بمعايير غزة الأخرى ، المنصوص عليها في القسم.

كانت دولة إسرائيل حارسًا جيدًا للقدس. أثناء إدارة إسرائيل ، أبقت القدس مفتوحة وآمنة.

ويجب أن تكون القدس مدينة توحد الناس ويجب أن تظل دائمًا مفتوحة لعابدي جميع الأديان.

لقد عومل اللاجئون الفلسطينيون ، الذين عانوا على مدار السبعين عامًا الماضية ، كبيادق على رقعة الشطرنج الأوسع في الشرق الأوسط ، وتم تقديم وعود فارغة لهم ولبلدانهم المضيفة. من الضروري إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

تم طرد عدد مماثل من اللاجئين اليهود من الأراضي العربية بعد فترة وجيزة من قيام دولة إسرائيل ، كما عانوا. يجب تطبيق حل عادل لهؤلاء اللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة منفصلة عن اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطيني.

يعد الانسحاب من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في حرب دفاعية نادرة تاريخية. يجب الاعتراف بأن دولة إسرائيل قد انسحبت بالفعل من 88٪ على الأقل من الأراضي التي استولت عليها عام 1967. هذه الرؤية تنص على نقل أراضي كبيرة من قبل دولة إسرائيل – وهي الأراضي التي أكدت إسرائيل عليها شرعية قانونية و المطالبات التاريخية ، والتي هي جزء من موطن الأجداد للشعب اليهودي – والتي يجب اعتبارها تنازلا هاما.

ترجمات منقولة عن صفحة سائد كراجة