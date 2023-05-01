من هم اكثر الشعوب العربية طلبا للهجرة الى اميركا؟

حل الشعب المصري الاكثر بين الشعوب العربية طلبا للهجرة الى اميركا وقد حصل على اكبر نسبة من التأشيرات وفق ما افاد القسم القنصلي في وزارة الخارجية الاميركية

وقال تقرير نشرته وكالة انباء سي ان ان الاميركية ان مصر احتلت مصر المرتبة الأولى على المستوى العربي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 5.2 ألف تأشيرة في عام 2022.

في المرتبة الثانية جاء اليمن بفارق بسيط وشبه مساوي للنسبة الممنوحة للمصريين، فيما احتلت المملكة المغربية المركز الثالث بمجموع 4 آلاف فالاردن بـ 3.6 .

وحسب المصادر الاعلامية مقلا عن الخارجية الاميركية فقد وصل إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى اميركا عالميًا ما يقرب من 493 ألفًا لعام 2022.

وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.