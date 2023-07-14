من هو أغنى متسول في العالم ؟

في الهند، حيث يكافح العديد من الأشخاص لتأمين لقمة العيش بأجور زهيدة، يبرز اسم "بهارات جاين" وهو يُلقب بأغنى متسول في العالم، حيث يُقال إنه يجني ما بين 2000 و2500 روبية يوميًا من التسول بين الأشخاص الكرماء.

يعمل بهارات جاين كمتسول في مواقع مزدحمة في مومباي، مثل محطات السكك الحديدية، وقد قضى سنوات عديدة في هذا المجال ليجني ثروة هائلة. يُقدر صافي ثروته بنحو 7.5 كرور روبية، أي ما يعادل مليون دولار، ويمتلك شقة بغرفتي نوم في مومباي تبلغ قيمتها 1.2 كرور روبية. بالإضافة إلى ذلك، يُؤجر له متجران في ثين بقيمة 30000 روبية شهريًا، ويُقدر دخله الشهري بين 60 ألف و75 ألف روبية.

على الرغم من المحاولات الحكومية لتعليمه ودمجه في المجتمع، إلا أن "بهارات جاين" لم يتجاوب وظل يعتمد على التسول لتأمين معيشته. من ناحية أخرى، أكمل أطفاله تعليمهم في المدارس ولم يسلكوا نفس طريق والدهم، وعلى الرغم من محاولات عائلته لإيقافه عن التسول، إلا أنه يستمر في الخروج إلى الشوارع يوميًا، وفقًا لموقع odditycentral.