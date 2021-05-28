من هو الطالب السعودي الذي اثنى عليه الامير خالد الفيصل؟

اثنى الأمير خالد الفيصل بـ عبدالله منصور العامر الطالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي يدرس بالمستوى الثاني بقسم الدراسات القضائية، عندما قام الاخير بإعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين بمبادرات ملتقى مكة الثقافي

و"العامر" حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية؛ حيث اكتشف فخامة صوته من خلال فريق الإعلام التطوعي في جمعية هدية الحاج والمعتمر، وبدأ معهم تقديم بعض اللقاءات الرسمية والتعليق الصوتي على الإنتاج المرئي.

هذا وقد كتب له النص الإعلامي علي بن غرسان؛ حيث حرص على الخروج عن التقليدية في التقديم والغوص في شيء من ثقافة الأمير وفكره ونتاجه الأدبي لا سيما والحفل مرتبط بالتميز.

و"العامر" يمتلك حسًّا لغويًّا سريع التعاطي مع النص وإخراج المفردة وأجاد كل مفاصله؛ مما جعله لحظة القاء محل إعجاب الأمير والحاضرين جميعًا.