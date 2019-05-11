من هو اول مسلم صام في الفضاء الخارجي؟

يعتبرالأمير سلطان بن سلمان اول مسلم يؤدي فريضة الصيام في الفضاء الخارجي

وقد تزامنت رحلة الامير السعودي اول رائد فضاء عربي الى العالم الخارجي مع حلول شهر رمضان لما شارك في الرحلة الفضائية ديسكفري عام 1985 وأفتى له العلماء وقتها أن يصوم حسب آخر مكان كان فيه على مدار الارض، حيث كانت ولاية فلوريدا الامريكية...