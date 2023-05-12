من هو اياد الحسني اخطر المطلوبين لاسرائيل؟

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد/ إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيال مساءالجمعة في مدينة غزة.
واعلنت سلطات الاحتلال عن قصف شقة سكنية في مدينة النصر اسفرت عن سقوط شهيدين بينهم قائد كبير وتحدثت عن استشهاد مساعده ليتضح ان المستهدف هو اياد الحسني
وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ان " استشهاد القادة دليلٌ على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو"
وتعهدت الغرفة بالثار للشهيد
من هو اياد الحسني القيادي في حركة الجهاد الاسلامي
- إنضم إياد الحسني إلى سرايا القدس مع بدايات تأسيسها في الثمانينات، وهو من أبرز قادة سرايا القدس والمطلوبين لإسرائيل منذ أكثر من 26 عامًا .
- أبرز شخصية عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
- عضو في المجلس العسكري لسرايا القدس.
- المسؤول عن حقيبة العمليات في حركة الجهاد الإسلامي.
- يتضمن ملف العمليات في الجهاد الإسلامي، المشاركة في اتخاذ قرار الحرب، تحديد خطوط القيادة والسيطرة، إضافةً لوضع خطط الدفاع والهجوم وخطط إدارة النيران، فضلاً عن المتابعة اليومية لنقاط الإستنفار وانتشار المجموعات العسكرية الميدانية.
- إياد الحسني، هو أحد نواب قائد سرايا القدس أكرم العجوري.
- أسند له قيادة لواء غزة في سرايا القدس، وإدارة لواء الشمال بعد استشهاد قائده خليل البهتيني.
- إياد الحسني أحد مخططي عملية بيت ليد.
- حل اياد الحسني مكان خليل باهتيني ، الذي تم اغتياله في اليوم الأول من عملية "الحماية والسهم" ، في منصبه كمدير للقتال في قطاع غزة.
- الحسني كان مسؤولاً عن إقامة اتصال مباشر مع كبار أعضاء منظمة الجهاد الاسلامي
- مكلف بالاتصال المستمر والتنسيق مع جميع التشكيلات التابعة للجهاد في قطاع غزة
- الحسني شخصية رئيسية في الجهاد الاسلامي
- شارك في جميع القرارات المتعلقة بإطلاق الصواريخ والهجمات التي نفذتها حركته اتجاه إسرائيل واعتبرته اسرائيل مسولا عن القصف
- كان الحسني شريكًا رئيسيًا في تخطيط الخطوط الهجومية وكان شخصية مهمة في استعداد المنظمة للقتال.