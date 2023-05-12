من هو اياد الحسني اخطر المطلوبين لاسرائيل؟

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد/ إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيال مساءالجمعة في مدينة غزة.

واعلنت سلطات الاحتلال عن قصف شقة سكنية في مدينة النصر اسفرت عن سقوط شهيدين بينهم قائد كبير وتحدثت عن استشهاد مساعده ليتضح ان المستهدف هو اياد الحسني

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ان " استشهاد القادة دليلٌ على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو"

وتعهدت الغرفة بالثار للشهيد

لحظات حزينة وكلمات بطولية من أبناء الشهيد "إياد الحسني" الذي استهدفته طائرات الاحتلال بشقة سكنية في شارع النصر بغزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/zKGQeMYPYm — عِمادُ الدِين • 𓂆 (@EmadOtol) May 12, 2023

من هو اياد الحسني القيادي في حركة الجهاد الاسلامي