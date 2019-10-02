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من هو بديل اللواء الفغم الذي سيحرس ملوك السعودية؟

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:23
انتشرت أنباء تُفيد بأنّ العميد سعد بن مسفر القحطاني هو ابن خال سعود القحطاني
انتشرت أنباء تُفيد بأنّ العميد سعد بن مسفر القحطاني هو ابن خال سعود القحطاني

كشفت صحيفة سعودية عن بديل اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قُتل فجر الأحد الماضي “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية السعودية- 

وبحسب صحيفة “المناطق” السعودية فقد تمّ تكليف العميد سعد بن مسفر القحطاني بمهام قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن عبدالعزيز الفغم من تاريخ 30 محرم 1441هـ، أي الأحد الماضي نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة.

نتيجة بحث الصور عن العميد سعد بن مسفر القحطاني

وانتشرت أنباء تُفيد بأنّ العميد سعد بن مسفر القحطاني هو ابن خال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي والمتهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي تؤكد التقارير انه ما زال على رأس مهامه.

 


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